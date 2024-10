HSV: Reis spricht über möglichen Abschied

Ludovit Reis hat offen über die Gerüchte um einen Abschied vom Hamburger SV im vergangenen Sommer gesprochen. „Es gab im Sommer viele Themen, ich habe mir zusammen mit meiner Familie unmittelbar nach der Saison Gedanken gemacht“, sagt der 24-Jährige im Interview mit der ‚Hamburger Morgenpost‘, „ein junger Spieler wie ich möchte immer auf dem höchsten Niveau spielen. Alle Fans wissen, dass ich diesen Verein liebe, aber als Spieler strebt man immer das Maximum an und überlegt, was passieren soll. Ich habe meinem Berater gesagt: Wir können darüber reden, wenn etwas kommt. Aber ich spiele beim HSV.“

Bis Mitte Juni hätte Reis (Vertrag bis 2026) für festgeschriebene fünf bis sieben Millionen Euro wechseln können. Eine konkrete Option ergab sich für den Mittelfeldspieler nicht. „Man kann nicht vorhersehen, ob Angebote kommen und wenn ja, welche“, fährt Reis weiter fort, „wenn etwas kommt, muss ich darüber nachdenken. Über andere Vereine möchte ich nicht großartig sprechen. Was ich weiß: Der HSV ist ein großer Verein – und ich habe noch immer den Traum, dass wir gemeinsam in die Bundesliga aufsteigen. Man kommt in den Transferphasen ins Überlegen, man sagt aber nicht einfach: Ich verlasse den HSV für irgendeinen anderen Verein.“