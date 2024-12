Freigabe für Dybala

Claudio Ranieri will dem von Galatasaray umworbenen Paulo Dybala keine Steine in den Weg legen. Der Trainer der AS Rom sagt gegenüber ‚Sport Mediaset‘: „Ich bin froh, ihn zu haben, aber wenn der Junge andere Prioritäten hat und wir eine gemeinsame Lösung finden, ist es richtig, ihn zufriedenzustellen. Ich will Spieler, die sich bei der Roma wohlfühlen.“

Galatasaray befindet sich in Gesprächen über einen Wintertransfer von Dybala. Laut ‚Sky‘ ist sowohl eine Leihe als auch ein Kauf möglich. Der 31-jährige Offensivspieler steht einem Wechsel nach Istanbul offen gegenüber.