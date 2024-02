Schalke: Nachwuchsspieler Amadin will sich durchsetzen

Nachwuchsprofi Nelson Amadin möchte dem FC Schalke 04 weiterhin treu bleiben. Wie ‚RUHR24‘ berichtet, strebt der 23-Jährige einen Profivertrag an, um über den Sommer hinaus in Gelsenkirchen zu bleiben. In den vergangenen Wochen wurde viel über einen Wechsel des Angreifers, der noch einen Vertrag bis Saisonende bei den Schalkern hat, spekuliert. Gerüchte gab es um einen Wechsel zum Drittligisten Rot-Weiss Essen, doch Amadin ist gewillt sich bei den Kappen durchzusetzen.

Der gebürtige Rotterdamer absolvierte in dieser Regionalliga West-Saison 15 Spiele für die Blau-Weißen und steuerte acht Torbeteiligungen bei. Noch wartet Amadin auf sein Profidebüt. Der formstarke Niederländer könnte für den kriselnden Ruhrpott-Klub in dieser Rückrunde noch zu einer spannenden Personalie im Sturm werden.