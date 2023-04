Kaminski hofft auf Schalke-Zukunft

Marcin Kaminski würde gerne über die Saison hinaus beim FC Schalke 04 bleiben. „Auf jeden Fall, meine Familie und ich fühlen uns total wohl. Sehr gern würden wir alle hierbleiben“, sagt der Innenverteidiger gegenüber der ‚WAZ‘, „natürlich fragt meine Familie, ob wir bleiben können oder noch einmal umziehen müssen. Es wäre super, Gewissheit zu haben. Aber ich war lange verletzt, da kann ich es verstehen, dass der Verein die Entscheidung erst später trifft.“

Kaminskis Vertrag auf Schalke läuft zum Saisonende aus. Aufgrund einer Schnittwunde am Unterschenkel verpasste der 31-Jährige fast die gesamte Hinrunde. Bisher konnte sich der Pole lediglich in 181 Bundesligaminuten für einen Verbleib empfehlen. „Klar denke ich auch über meine Zukunft nach, aber an erste Stelle steht der Klassenerhalt mit Schalke 04 – das ist das große Ziel von uns allen. Für mich ist es wichtig, dass ich jetzt wieder spielen darf und mich zeigen kann. Nur so kann ich die Verantwortlichen von meine Qualitäten überzeugen“, so Kaminski weiter.

