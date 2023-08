Ajax schnappt sich Akpom

Chuba Akpom wechselt vom englischen Zweitligisten FC Middlesbrough in die Eredivisie. Wie Ajax Amsterdam mitteilt, unterschreibt der Stürmer in der Grachtenstadt einen Vertrag bis 2028. Die Ablöse liegt nach Vereinsangaben bei 12,3 Millionen Euro. Durch Boni kann die Summe auf 14,3 Millionen Euro ansteigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Akpom war zuletzt auch ein heißes Thema beim RC Lens. In der vergangenen Saison konnte der 27-jährige Engländer in 42 Pflichtspielen 29 Tore und zwei Vorlagen beisteuern. Er wurde in der Jugend des FC Arsenal ausgebildet, kam aber in der ersten Mannschaft der Gunners nicht zum Zug. Nach einigen Leihen wechselte er dann nach Griechenland zu PAOK Saloniki, wo er wieder auf sich aufmerksam machen konnte. Von dort aus ging es nach Middlesbrough, nun folgt der Wechsel zu Ajax.