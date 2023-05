Lewandowski: „Bayern bleibt in meinem Herzen“

Robert Lewandowski hat sich zu seiner ersten Spielzeit beim FC Barcelona geäußert. Im Rahmen einer Preisverleihung sagte der 34-Jährige gegenüber ‚Sport1‘: „Mir geht‘s super. Ich bin sehr zufrieden. Dass wir gerade die Chance auf den Meistertitel haben, ist für den Klub sehr, sehr wichtig. Das ist ein wichtiger Prozess, um in der kommenden Saison noch mehr Titel zu gewinnen. Wir haben viele junge Spieler im Kader, die noch keinen großen Titel gewonnen haben. Das ist dann für sie ein großer Erfolg und kann auch der nächste Schritt in der Karriere sein. Für mich ist es auch wichtig, denn es wäre der nächste Titel im nächsten Land.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch auf seine Zeit beim FC Bayern kam der polnische Stürmer zu sprechen: „Alles, was ich bei Bayern München erlebt und erreicht habe, bleibt in meinem Herzen. Ich werde immer dankbar sein. Bayern München, die Stadt München und auch Deutschland bleiben in mir, denn ich war zwölf Jahre in Deutschland, acht Jahre davon in München und habe dort viel erlebt und gewonnen. Das kann man nicht vergessen.“ Dementsprechend drücke er im Bundesliga-Endspurt auch dem Rekordmeister die Daumen und nicht seinem anderen Ex-Verein Borussia Dortmund. Für die Bayern schoss Lewandowski in 375 Partien 344 Tore und legte 72 weitere Treffer auf.

Lese-Tipp

Freiburg: Transfer-Duell mit Barça