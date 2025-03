Minamino bleibt Hütter erhalten

Takumi Minamino bleibt über den Sommer hinaus bei der AS Monaco. Der Japaner verlängert seinen Vertrag im Fürstentum bis 2027. Ursprünglich wäre sein Arbeitspapier 2026 ausgelaufen.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Takumi Minamino pour une saison supplémentaire 🤝



Le milieu de terrain offensif japonais est désormais lié au Club jusqu’en juin 2027 🔝#Minamino2027 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) March 4, 2025

Der 30-Jährige galt einst als großes Talent, konnte sich beim FC Liverpool aber nie richtig durchsetzen. Vor zweieinhalb Jahren verpflichtete ihn dann die AS Monaco, wo der japanische Nationalspieler überzeugt. In 89 Pflichtspielen kommt der Flügelspieler auf 16 Tore und 15 Vorlagen, beim Team von Trainer Adi Hütter ist er gesetzter Stammspieler. In der Champions League ist Minamino mit drei Treffern in dieser Spielzeit der Top-Torjäger der Monegassen.