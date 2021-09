Vinícius dankt Ancelotti

Vinícius Júnior zufolge hat sein neuer Coach Carlo Ancelotti großen Anteil am starken Saisonstart des Brasilianers. „Der Trainer hat mir gesagt, dass ich besser ein, zwei Kontakte haben soll bevor ich abschließe. Er sagte mir, dass das am besten für mich wäre und dass die Daten das belegen. Ich habe das in meinem Kopf. Der Trainer arbeitet viel mit mir, er hilft mir, mich weiterzuentwickeln“, so der 21-Jährige im Gespräch mit der ‚as‘.

In den ersten vier Ligaspielen traf Vinícius viermal. Trotz großer Ladehemmungen in den Vorjahren hat der Angreifer nach eigenen Angaben immer an sich geglaubt: „Seit ich nach Madrid gekommen bin, habe ich immer gesagt, dass ich viele Tore am Stück erzielen werde. Seit Saisonbeginn fühle ich mich sehr gut. Ich habe das Vertrauen vom Trainer und seinem Team.“