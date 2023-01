Trapp und Bayern: Das ist dran

Bei Eintracht Frankfurt hat man nicht allzu große Sorgen, dass der FC Bayern sich Kevin Trapp (32) krallt. „Das ist eine von den Beratern fingierte Geschichte, völliger Blödsinn“, wählt Sportvorstand Markus Krösche im ‚Wiesbadener Kurier‘ klare Worte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuvor berichtete die ‚Bild‘, die Münchner seien auf ihrer Suche nach einem neuen Torwart an Trapp herangetreten. Offenbar ein Gerücht, das der Beraterseite in den laufenden Verhandlungen über einen neuen Vertrag bei Eintracht Frankfurt in die Karten spielen soll. Trapps derzeitiger Kontrakt endet 2024.

Lese-Tipp

Freigestellt für Verhandlungen: Onguéné auf dem Sprung