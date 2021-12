Fürth: Fein im Winter schon wieder weg?

Adrian Feins Gastspiel bei Greuther Fürth läuft bisher nicht nach Plan. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ steht deshalb die Beendigung der Leihe im Winter zur Debatte. Der 22-jährige Mittelfeldspieler könnte seine Zelte bei einem anderen Verein aufschlagen, um dort mehr Spielzeit zu bekommen.

Fürth steht aktuell mit mageren vier Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. In dieser prekären Situation kommt Fein kaum auf Einsatzzeit, bisher sind es lediglich 29 Minuten, verteilt auf drei Einsätze. Sowohl Fein als auch der FC Bayern dürften sich von der Leihe mehr versprochen haben. Feins Leihe zur PSV Eindhoven in der vergangenen Saison war ebenso wenig von Erfolg gekrönt, in der Saison 2019/20 brillierte er dafür in der zweiten Liga im Trikot des Hamburger SV.