Brügge: Nürnbergs Hack als Dennis-Ersatz?

Robin Hack könnte in der kommenden Saison für den FC Brügge auflaufen. Wie das niederländische Onlineportal ‚Voetbalkrant.com‘ berichtet, könnte der Shootingstar vom 1. FC Nürnberg bei den Belgiern Emmanuel Dennis ersetzen. Der 22-jährige nigerianische Angreifer hat in dieser Spielzeit vor allem mit zwei Treffern in der Champions League gegen Real Madrid (2:2) von sich reden gemacht und könnte Brügge in Richtung Premier League verlassen.

Hack war erst im vergangenen Jahr von der TSG Hoffenheim nach Nürnberg gewechselt. Dort ist der Flügelspieler gesetzt und war in 29 Ligapartien an elf Treffern (zehn Tore, ein Assist) direkt beteiligt. Den diesjährigen Abgang des 21-Jährigen wollen sich die Franken vergolden lassen und haben angeblich die Ablöseforderung auf sieben Millionen Euro festgelegt. Berater Alen Augustincic kündigte zuletzt an, dass die starken Leistungen „anderen Vereinen nicht verborgen geblieben“ sind. Neben Brügge sollen RB Salzburg, Mainz 05, der SC Freiburg, der VfL Wolfsburg und Ex-Klub TSG Hoffenheim zu diesen Vereinen gehören.