Leipzig: Keine Matchpunkte im Achtelfinale

RB Leipzig kann im Achtelfinale der Europa League keine Matchpunkte für die UEFA-Fünfjahreswertung sammeln. Dies teilte die UEFA auf Anfrage der ‚Bild‘ mit. Für jeden Sieg hätten die Sachsen zwei Punkte holen können, bei einem Unentschieden wird ein Punkt vergeben. Einen Bonuszähler erhalten die Leipziger aber wie alle anderen Klubs, die ins Viertelfinale einziehen.

Wegen des Kriegs in der Ukraine wurden alle russischen Mannschaften von den Wettbewerben der FIFA und UEFA ausgeschlossen. RB Leipzig muss darum nicht gegen Spartak Moskau antreten und zieht kampflos in die nächste Runde ein. Die Fünfjahreswertung hat Auswirkungen auf die Startplätze der europäischen Ligen in der Champions League und Europa League sowie auf die Einordnung der Teams in die verschiedenen Lostöpfe.