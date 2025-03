SC Freiburg: Wichtiger Schritt für Beste

Winterneuzugang Jan-Niklas Beste hat beim gestrigen 1:2 des SC Freiburg im Testspiel gegen den Karlsruher SC wichtige Spielpraxis gesammelt. Trainer Julian Schuster freute sich anschließend, dass der 26-jährige Linksfuß „mal 90 Minuten in die Beine“ bekommen habe und urteilte: „Er ist in der zweiten Halbzeit mehr in Aktion gekommen, hat ein paar gute Bälle gespielt.“ Beste wurde auf der ungewohnten rechten Offensivseite eingesetzt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Januar hatte sich der SCF gegen mehrere Mitbewerber aus der Bundesliga durchgesetzt und Beste von Benfica Lissabon verpflichtet. Acht Millionen Euro Ablöse fließen dafür sicher nach Portugal, weitere 1,2 Millionen können durch Boni folgen. Tritt dieser Fall ein, wäre Beste nach Baptiste Santamaria der zweitteuerste Freiburg-Einkauf der Vereinsgeschichte. In der Bundesliga kam der Ex-Heidenheimer aber erst zu sechs Einwechslungen für die Breisgauer.