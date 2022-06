Criscito verlässt Genua

Domenico Criscito und der FC Genua gehen nach dem Abstieg aus der Serie A getrennte Wege. Wie der Klub bekanntgibt, wurde der Vertrag mit dem 35-jährigen Abwehrspieler einvernehmlich aufgelöst. Criscito zieht es dem Vernehmen nach in die MLS zum FC Toronto.

📝 Il Genoa Cfc comunica la risoluzione consensuale del contratto con Mimmo #Criscito, a cui vanno i ringraziamenti per il contributo offerto in campo e fuori in tutti questi anni. Le porte del Club per un suo futuro ritorno rimarranno sempre aperte. Buona fortuna Mimmo! pic.twitter.com/Da6XlZn6iW