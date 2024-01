Einigung erzielt: Neuer Stürmer im Anflug auf München

Jonah Kusi-Asare steht vor dem Transfer zum FC Bayern. Wie die schwedische Zeitung ‚Expressen‘ berichtet, haben sich die Münchner mit AIK Solna über die Ablösemodalitäten geeinigt. Umgerechnet rund 5,3 Millionen Euro fließen an den schwedischen Erstligisten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 16-jährige Stürmer werde noch in dieser Woche in die bayrische Landeshauptstadt reisen, um seinen Transfer abzuschließen. Mit dem jungen Schweden selbst soll sich der Rekordmeister schon seit über zwei Wochen einig sein.

Lese-Tipp

Sex-Beichte: Walker wollte zu den Bayern flüchten

Kusi-Asare gilt in seiner Heimat als Toptalent. Für AIK lief der schwedische U17-Nationalspieler bereits in der Profimannschaft auf. In München ist der großgewachsene Angreifer wohl zunächst für die zweite Mannschaft vorgesehen, soll aber bereits unter Thomas Tuchel am Training der Profis teilnehmen.