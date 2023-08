Köln: Kommt Heintz zurück?

Der 1. FC Köln könnte den Leih-Abgang von Nikola Soldo (22) zum 1. FC Kaiserslautern mit einem alten Bekannten auffangen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, war Dominique Heintz in den zurückliegenden Wochen „immer mal wieder“ eine Personalie, mit der sich die Geißböcke beschäftigten. Der Innenverteidiger kehrte in diesem Sommer zu seinem Stammklub Union Berlin zurück. Bei den Eisernen hat der 30-Jährige aber kaum noch eine Perspektive.

Im Winter 2022 war Heintz für eine überschaubare sechsstellige Ablöse vom SC Freiburg nach Berlin gewechselt. An der Alten Försterei tat sich der Routinier jedoch schwer in den Rhythmus zu kommen. Nach nur einem halben Jahr verliehen die Köpenicker Heintz an den VfL Bochum. Für den Revierklub absolvierte der ehemalige U21-Nationalspieler in der Bundesliga verletzungsbedingt aber lediglich elf Einsätze.