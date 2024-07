Doch nicht City? Heiße Olmo-Spur zu Bayern

Bei der Europameisterschaft trug Dani Olmo mit drei Treffern, zwei Assists sowie einer monumentalen Rettungsaktion in letzter Minute im Finale gegen England (2:1) einen gehörigen Anteil zum EM-Triumph von Spanien bei. Der 26-Jährige geht als einer der großen Gewinner aus dem Turnier hervor und kann nun seinen nächsten Karriereschritt planen.

Dieser Tage sah eigentlich alles danach aus, dass Olmo diesen bei Manchester City gehen würde. Berichten zufolge will der englische Meister die Verpflichtung des Offensivspielers von RB Leipzig bis zum morgigen Dienstag eintüten. Doch daraus wird voraussichtlich nichts, denn der FC Bayern mischt der ‚Süddeutschen Zeitung‘ zufolge aussichtsreich im Poker um den Edeltechniker mit.

Gute Karten für Bayern

Dem Bericht zufolge sind die Aussichten der Münchner derzeit ausgezeichnet. Olmos Umfeld priorisiere „klar einen Wechsel zum FC Bayern“. Das Interesse der Münchner ist hinterlegt. Ein Selbstläufer wird die Verpflichtung für die Bayern trotz Olmos Tendenz nicht. Die Verhandlungen gehen nämlich noch nicht zügig voran. Die Bayern wollen bekanntlich auch Olmos Leipzig-Kollegen Xavi Simons (21) verpflichten.

Immerhin: Laut der ‚SZ‘ treffen Berichte über eine Zu- oder Absagefrist von Olmo an Manchester City bis zum morgigen Dienstag nicht zu. An der Säbener Straße muss man sich also nicht sorgen, dass der Deal innerhalb der nächsten Stunden über die Bühne gebracht werden muss.

Samstag ist Stichtag

Beim deutschen Rekordmeister müsste in den kommenden Tagen dennoch Bewegung reinkommen, will man nicht unnötig für den Transfer draufzahlen. Olmos Ausstiegsklausel über 60 Millionen Euro ist nur noch bis zum kommenden Samstag, den 20. Juli gültig. „Nach dem Termin müssen Interessenten ein bisschen kämpfen“, betonte der Offensivspieler zuletzt selbst. Schließlich dürfte Olmo nach der exzellenten EM deutlich im Preis gestiegen sein. Auch der FC Barcelona träumt nach wie vor von einem Transfer, dürfte aber spätestens jetzt nur noch Außenseiterchancen haben.