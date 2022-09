PSV: Gakpo-Verbleib sorgt für Ärger

Was die Fans der PSV Eindhoven freute, wird für den Technischen Direktor John de Jong wohl zum Verhängnis. Wie ‚Voetbal International‘ berichtet, trat am vergangenen Deadline Day der Aufsichtsrat des Klubs an de Jong mit der Anweisung heran, Cody Gakpo zu verkaufen. Sollte ein Deal um den 23-jährigen Stürmer scheitern, müsse alternativ Mittelfeldspieler Ibrahim Sangaré (24) verkauft werden, so die Anweisung der Klubführung.

Schlussendlich blieben beide Spieler in Eindhoven, was de Jong nun offenbar den Job kosten wird. ‚Voetbal International‘ berichtet, von einem zerrütteten Vertrauensverhältnis zwischen dem Technischen Direktor und der Klubführung. Offiziell hat PSV aber noch keine Entscheidung getroffen.