Bericht: Nottingham will auch Stach

Nottingham Forest hat offenbar eine Vorliebe für Profis von Mainz 05 entwickelt. Nachdem die Tricky Trees bereits 05er-Abwehrchef Moussa Niakhaté (26) verpflichtet haben, zeigen sie laut ‚Daily Mail‘ nun auch Interesse an Anton Stach. Neben Orel Mangala (24/VfB Stuttgart) wolle der Premier League-Aufsteiger noch einen weiteren Mittelfeldspieler verpflichten.

Die Chancen auf einen Stach-Transfer tendieren allerdings gegen Null. „Angebote für Anton interessieren uns nicht die Bohne – die können sich alle sparen. Ein Wechsel in diesem Sommer ist für mich nicht vorstellbar“, hatte der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel im März klargestellt. Und auch sein Nationalspieler will vorerst am Bruchweg bleiben.