Umtiti bestätigt Angebote & will bleiben

Samuel Umtiti vom FC Barcelona stand im Sommer mit mehreren europäischen Vereinen bezüglich eines Transfers in Kontakt. Wie der französische Innenverteidiger gegenüber der ‚Mundo Deportivo‘ bestätigt, gab es sogar konkrete Angebote „von mehreren Klubs“. Umtiti will jedoch seinen Vertrag bei den Katalanen erfüllen: „Ich sehe mich hier, ich warte auf den Moment, in dem ich spielen kann.“

Der 27-Jährige steht noch bis 2023 in Barcelona unter Vertrag. Als Innenverteidiger Nummer sechs im Kader wird es für Umtiti aber schwierig, Spielminuten zu bekommen. Barça würde den ehemaligen Nationalspieler gerne von der Gehaltsliste streichen, legte dem Linksfuß schon mehrfach einen Wechsel nahe. Umtiti will davon aber nichts wissen: „Jeder weiß, dass ich diesen Klub liebe. Nein, ich konnte mich nirgendwo anders sehen.“