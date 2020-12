Real: Zidane denkt nicht an Entlassung

Trainer Zinédine Zidane will vor dem Schicksalsspiel von Real Madrid am morgigen Mittwoch in der Champions League gegen Borussia Mönchengladbach nicht über die möglichen Konsequenzen einer Niederlage nachdenken, die für die Blancos gleichbedeutend mit dem Ausscheiden in der Gruppenphase wäre. „Wir denken nur daran weiterzukommen, ich denke nicht an andere Dinge. Wir denken daran, ein gutes Spiel zu machen und alle drei Punkte zu holen“, sagte der französische Star-Trainer auf der Pressekonferenz im Vorfeld zur Partie. Auf die Frage, ob er erwarte, entlassen zu werden, falls seine Mannschaft ausscheiden sollte, antwortete Zidane schlicht: „Der Klub wird tun, was er tun muss.“

Nach der Niederlage gegen Shakhtar Donetsk vor einer Woche (0:2) hatte die spanische Presse die Partie gegen die Borussia bereits zum Endspiel für Zidane erklärt. Im darauffolgenden Spiel in der Liga gewannen die Königlichen zwar gegen den FC Sevilla (1:0), an der Bedeutung des entscheidenden sechsten Gruppenspiels dürfte das jedoch nichts geändert haben. Im Falle eines Sieges wäre Real sicher weiter und Zidane hätte seinen Job vorerst gerettet. Sollte das Duell gegen Gladbach unentschieden enden, wären die Königlichen auf Schützenhilfe von Inter Mailand im Parallelspiel angewiesen, um das Achtelfinale zu erreichen.