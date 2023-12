Die FT-Topelf des 14. Spieltags

Spieler des Spieltags: Junior Dina Ebimbe

Im Spiel gegen den FC Bayern erwischte Junior Dina Ebimbe einen Sahne-Tag. Der 23-Jährige kam über die linke Seite und war gedanklich immer einen Schritt schneller als die Defensive des Rekordmeisters. Dazu trug sich Dina Ebimbe beim 5:1-Kantersieg doppelt in die Torschützenliste ein. Der Titel des Spieler des Spieltags geht an den Franzosen, hätte aber ebenso auch an seinen Teamkollegen Omar Marmoush (ein Tor/zwei Assists) verliehen werden können.

Die FT-Topelf

Wer war euer Spieler des 14. Spieltags?

Die Ergebnisse im Überblick

Hoffenheim - VfL Bochum 3:1

Werder - FC Augsburg 2:0

Union - Borussia M’gladbach 3:1

Eintracht - FC Bayern 5:1

VfL Wolfsburg - SC Freiburg 0:1

FC Heidenheim - SV Darmstadt 3:2

Dortmund - RB Leipzig 2:3

Stuttgart - Leverkusen 1:1

1.FC Köln - FSV Mainz 05 0:0

