Arsenal: Die Baustellen für den Sommer

Neuer Mittelstürmer

Höchste Priorität genießt beim FC Arsenal im Sommer die Verpflichtung eines treffsicheren Mittelstürmers. Die Torgefahr geht den Gunners trotz einer bislang starken Saison ab. Mit 44 erzielten Treffern stellen die Londoner die schwächste Offensive der Top Sieben in der Premier League. Mit jeweils neun Treffern sind Bukayo Saka und Emile Smith Rowe die erfolgreichsten Torschützen der Gunners, Angreifer Alexandre Lacazette gelangen bis dato nur deren fünf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Trotz Lacazettes ausbaufähiger Quote befindet man sich derzeit in fortgeschrittenen Gesprächen um eine Vertragsverlängerung mit dem französischen Angreifer, dessen Kontrakt am Saisonende ausläuft. Trainer Mikel Arteta forderte zuletzt öffentlich Verstärkung für die Sturmzentrale. Seit dem Abgang von Pierre-Emerick Aubameyang, der aktuell beim FC Barcelona stark aufspielt, fehlt Arsenal ein echter Knipser. Angeblich hat der Klub ein Auge auf Marcus Rashford von Rivale Manchester United geworfen. Auch Jonathan David vom OSC Lille zählt ebenso wie Darwin Núñez von Benfica Lissabon zum Kandidatenkreis.

Neuer Mittelfeldmotor

Zweifellos spielt Granit Xhaka nach zuletzt komplizierten Jahren in London eine ordentliche Saison. Zwischenzeitlich schien das Tischtuch zwischen dem Schweizer und seinem Arbeitgeber zerschnitten – die Fans buhten den Kapitän ihrer Mannschaft gar aus. Mittlerweile hat sich der 29-Jährige stabilisiert und bildet mit Thomas Partey eine solide Doppelsechs. Den kreativen Feingeist vermisst man im Emirates Stadium allerdings schmerzlich.

Zwar stehen Arteta mit Martin Ödegaard und Smith Rowe zwei spielstarke Zehner zur Verfügung. Einen ballgewandten, eher defensiv orientierten Mittelfeldspieler hätte Arsenal aber gerne noch zusätzlich. Mohamed Elneny sowie Albert Sambi Lokonga blieben bislang den Nachweis schuldig, dem aktuellen Duo den Stammplatz streitig machen zu können. Toptalent Lesley Ugochukwu (Stade Rennes), der auch von Borussia Dortmund beobachtet wird, könnte zumindest perspektivisch die Baustelle schließen.

Schwung für den Flügel

Bedarf herrscht beim aktuellen Tabellenvierten der Premier League auch auf den offensiven Flügelpositionen. Gabriel Martinelli und Bukayo Saka zeigten zuletzt gute Leistungen, Erfahrung und eine gewisse Kaltschnäuzigkeit geht den Youngsters naturgemäß aber noch ab. Darüber hinaus findet sich der einstige 80-Millionen-Neuzugang Nicolas Pépé trotz seiner außergewöhnlichen Anlagen einfach nicht zurecht in London. Zuletzt stellte der Ivorer gar einen baldigen Abschied in Aussicht.

Deshalb sollen auch die offensiven Flügelpositionen verstärkt werden. Auf Arsenals Wunschzettel stehen einige prominente Namen: Eden Hazard (Real Madrid) und Phillipe Coutinho (Aston Villa) wurden bereits gehandelt. Mit Cody Gakpo (PSV Eindhoven) befindet sich zudem ein jüngerer Akteur in Arsenals Visier. Laut niederländischen Medienberichten befinden sich die Gunners beim international begehrten Rechtsfuß gar in der Pole Position.