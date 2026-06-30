WM-Aus: Ehemaliger BVB-Coach als Koeman-Nachfolger?

Das bittere WM-Aus der Niederlande könnte personelle Konsequenzen nach sich ziehen. Bondscoach Ronald Koeman ließ nach der unglücklichen Niederlage im Sechszehntelfinale gegen Marokko (2:3 n.E.) auf der Pressekonferenz nach der Partie verlauten: „Rücktritt? Ich habe mir dazu bereits Gedanken gemacht, werde diese aber noch nicht mitteilen.“

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Koeman hatte 2023 seine zweite Amtszeit als Oranje-Trainer angetreten, sein Vertrag lief zunächst bis zur WM. ‚Voetbal International‘ berichtet, dass der ehemalige BVB-Coach Peter Bosz (PSV Eindhoven) als möglicher Nachfolger für den 63-Jährigen diskutiert wird.