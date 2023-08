Ein Weltmeister nach Saudi-Arabien?

Die Wüste lockt auch Rodrigo de Paul. Wie Fabrizio Romano berichtet, zeigt Al Ahli konkretes Interesse am argentinischen Weltmeister in Diensten von Atlético Madrid. Der Klub aus Saudi-Arabien wolle nach dem geplatzten Deal mit Piotr Zielinski (29/SSC Neapel) nun sein Glück beim zweikampfstarken Mittelfeldspieler der Colchoneros versuchen, Gespräche seien bereits im Gange.

De Paul besitzt bei Atlético noch einen Vertrag bis 2026. In den ersten beiden Ligaspielen der noch jungen Saison stand der 29-Jährige jeweils in der Startelf der Rojiblancos. Al Ahli müsste also beim spanischen Hauptstadtklub jede Menge Überzeugungsarbeit finanzieller Natur leisten, um einen Transfer möglich zu machen.