Cestic bereut FC-Abschied

Nochmal würde Sava-Arangel Cestic seinen Vertrag beim 1. FC Köln nicht auflösen. Im Interview mit ‚transfermarkt.de‘ zeigt sich der Innenverteidiger reumütig: „Zum jetzigen Zeitpunkt war es sicherlich ein Fehler, den Vertrag beim FC aufzulösen. Eine Leihe wäre im Nachhinein sinnvoll gewesen.“

Der inzwischen 21-Jährige schloss sich im Januar HNK Rijeka in Kroatien an, konnte sich dort aber nicht nachhaltig durchsetzen. „Mir war mit dem Wechsel nach Rijeka bewusst, dass ich aus sportlicher Sicht einen Rückschritt machen werde. Jedoch war ich mir immer im Klaren, dass ich mich erst am Anfang meiner Karriere befinde und mit einem Schritt zurück zwei Schritte weiter nach vorne machen werde“, gesteht sich der junge Abwehrspieler ein. Momentan ist Cestic vertragslos und auf der Suche nach einem neuen Klub.