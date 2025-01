Champions League: Die FT-Topelf des 7. Spieltags

Spieler des Spieltags: Justin Bijlow

An seinem 27. Geburtstag sorgte Justin Bijlow mit einer Weltklasseleistung dafür, dass den Offensivkräften des FC Bayern der Spaß verging. Neun Paraden hatte der Schlussmann von Feyenoord Rotterdam nach Abpfiff der Partie gegen den deutschen Rekordmeister auf dem Zettel. Beim 3:0-Erfolg der Niederländer hielt der achtfache Nationalspieler seiner Mannschaft den Rücken frei und avancierte nicht nur zum Man of the Match der UEFA, sondern auch zum FT-Spieler des Spieltags.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die FT-Topelf

Wer war euer Spieler des 7 Spieltags in der Champions League? Justin Bijlow (Feyenoord Rotterdam) Rodrygo (Real Madrid) Raphinha (FC Barcelona) Julián Alvarez (Atlético Madrid) Vangelis Pavlidis (Benfica) Martin Ödegaard (FC Arsenal) Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Die Tabelle

Die Ergebnisse im Überblick