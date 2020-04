Baumann bestätigt Saisonaus für Füllkrug

Niclas Füllkrug wird in dieser Saison nicht mehr für den SV Werder Bremen auf dem Platz stehen. „Das sind die ersten Schritte im Reha-Programm auf dem Platz. Niclas ist da gut im Zeitplan, aber wir rechnen weiter nicht damit, dass er uns vor dem 30.6. zur Verfügung stehen wird. Das Comeback wird ein Thema für die nächste Saison sein“, stellt Sportchef Frank Baumann gegenüber der ‚Bild‘ klar.

Am vergangenen Freitag konnte Füllkrug nach seiner Kreuzbandverletzung das erste Mal wieder Runden auf dem Fußballplatz drehen. „Es ist schon schön, nach sieben Monaten im Kraftraum endlich wieder an der frischen Luft zu sein. Da auch noch das Wetter mitspielt, macht es doppelt so viel Spaß“, so der 27-Jährige.