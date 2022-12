Bayern plant bei Wanner um – Leihe rückt näher

Paul Wanner sorgt beim FC Bayern für ein echtes Dilemma. Unbestritten zählt der 16-Jährige zu den größten Talenten seines Jahrgangs. Das Problem: Wanner ist im offensiven Mittelfeld zuhause – und hat dort im Münchner Starensemble schlechte Karten auf regelmäßige Einsatzminuten. Aus diesem Grund wurde der feine Techniker zuletzt auf der Position des Linksverteidigers getestet.

Nach Informationen der Münchner ‚Abendzeitung‘ hat dieses Experiment nicht funktioniert. Künftig ist Wanner wieder auf seiner angestammten Position in der Offensive eingeplant. Spielpraxis könnte der Rekordmeister seinem Juwel auf einem anderen Weg ermöglichen. Wie die Tageszeitung weiter berichtet, ist eine Leihe für Bayern wieder ein denkbares Szenario.

Bekommt Wanner seinen Willen?

Bereits vor einem Jahr kursierten derlei Gedankenspiele an der Säbener Straße. Umgesetzt wurden diese allerdings nicht. Heute ist die Situation etwas anders, denn auch Wanner soll ein Gastspiel bei einem anderen Verein präferieren. Schon im Sommer wünschte er sich diesen Schritt und könnte nun mit ein paar Monaten Verspätung seinen Willen bekommen.

Sollte Wanner in der Rückrunde leihweise bei einem kleineren Verein auflaufen, dürfte auf Profiniveau mehr rausspringen als die insgesamt 45 Minuten in Bundesliga und Champions League. Der A-Jugend ist der Hochbegabte jedenfalls schon jetzt entwachsen, wie die neun Scorerpunkte in acht Partien für die Münchner U19 nahelegen.