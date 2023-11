Rothen über Mbappé: „Es ist eine Gewissheit“

Ex-Nationalspieler und TV-Experte Jérôme Rothen ist sich sicher, dass Kylian Mbappé (24) die Entscheidung über seine Zukunft noch nicht getroffen hat. „Es ist eine Gewissheit, Kylian Mbappé hat seine Entscheidung noch nicht getroffen. Nichts ist entschieden. Er weiß heute noch nicht, ob er bleiben oder gehen wird“, erklärte Rothen am gestrigen Donnerstagabend bei ‚RMC‘.

Nach Meinung des 45-Jährigen, der unter anderem mehrere Jahre für Paris St. Germain auflief, spricht nicht wenig für den neuerlichen Verbleib des Superstars an der Seine: „Wenn ich ihn sehe und wenn ich ihn mit seinen Teamkollegen höre, ist er viel glücklicher als vergangenes Jahr. Es gibt immer noch einige untrügliche Anzeichen. Tatsächlich kann heute alles passieren. Ich habe ein Gefühl. Ich denke, alles, was heute im Verein passiert, gefällt ihm. Er gewinnt auf jeden Fall ein Gefühl der Erfüllung zurück, das er in den zurückliegenden Monaten bei Paris Saint-Germain ein wenig verloren hatte.“ Nach aktuellem Stand endet Mbappés Vertrag im Anschluss an diese Saison. PSG hat die Versuche vorerst eingestellt, die Symbolfigur von einer Verlängerung überzeugen zu wollen. Stattdessen hofft man, dass Mbappé zunächst einmal die einjährige Option in seinem vorhandenen Kontrakt zieht.