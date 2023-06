Hannover verpflichtet Torwart-Talent

https://www.hannover96.de/aktuelles/news/details/32039-18-jaehriger-torwart-leon-oumar-wechsel-aus-roedinghausen-komplettiert-96-torhueterquartett.html

18-jähriger Torwart: Leon-Oumar Wechsel aus Rödinghausen komplettiert 96-Torhüterquartett

Hannover 96 komplettiert das Torhüterteam der Lizenzmannschaft, das künftig ein Quartett sein wird: Leon-Oumar Wechsel kommt vom SV Rödinghausen an den Maschsee. Der 18-Jährige spielte dort in der Rückrunde der Saison 2022/23 als Stammkeeper in der Regionalliga West. Er erhält einen Dreijahresvertrag.