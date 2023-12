Ex-Stuttgarter: Neuer Klub für Coulibaly

Der HSC Montpellier verstärkt sich mit Tanguy Coulibaly. Der Ligue 1-Klub gibt die Verpflichtung des Flügelstürmers bekannt, hält die Vertragslaufzeit aber bedeckt. Bis Ende Juni stand der 22-Jährige noch beim VfB Stuttgart unter Vertrag, seither war er auf Vereinssuche.

Ausgebildet wurde Coulibaly in der Akademie von Paris St. Germain. Sein Profi-Debüt gab der Linksfuß aber erst in Deutschland. Für den VfB absolvierte er 74 Pflichtspiele. Nun darf er auch in seiner Heimat in der obersten Spielklasse ran.