United trennt sich von ten Hag

Erik ten Hag ist nicht länger Trainer von Manchester United. Das vermeldet der englische Rekordmeister am heutigen Montag offiziell. Co-Trainer Ruud van Nistelrooy übernimmt interimsweise. Der restliche Trainerstab soll vorerst im Amt bleiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Suche nach einem langfristigen Nachfolger läuft derweil. Als Kandidaten wurden zuletzt unter anderem die vereinslosen Edin Terzic (zuletzt Borussia Dortmund) und Xavi (zuletzt FC Barcelona) gehandelt.

Lese-Tipp

Liverpool-Anfrage bei Alexander-Arnold-Ersatz

Am gestrigen Sonntag verlor Manchester United mit 1:2 bei West Ham United, belegt in der Premier League einen enttäuschenden 14. Platz. Ten Hag hatte zur Saison 2022/23 bei United angeheuert, stand schon in der vergangenen Spielzeit auf der Kippe.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dennoch verlängerte der 54-jährige Niederländer im Sommer nach dem FA Cup-Sieg seinen Vertrag bis 2026. Nun trennen sich die Wege doch vorzeitig.