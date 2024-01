Klopp-Nachfolge: Alonso schließt nichts aus

Xabi Alonso hat sich zu Spekulationen um die Nachfolge von Jürgen Klopp beim FC Liverpool geäußert. Auf die Frage, ob er ausschließen könne, selbst den Job anzutreten, sagte der Trainer von Bayer Leverkusen auf der heutigen Pressekonferenz: „Ehrlich gesagt habe ich keine direkte Antwort darauf.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Generell gelte aber: „Ich bin glücklich hier und denke nur an Leverkusen.“ Alonso übernahm die Werkself im Oktober 2022 als Tabellenvorletzten der Bundesliga und führte das Team in Windeseile an die Spitze. Der Vertrag des 42-jährigen Spaniers läuft noch bis 2026. Die ‚Sport Bild‘ berichtete im vergangenen Jahr, dass Alonso bei einem Angebot seiner Ex-Klubs Real Madrid, FC Bayern oder eben Liverpool sogar ablösefrei wechseln dürfe.