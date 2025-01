Neuer Stürmer für Kiel?

Holstein Kiel wirft bei der Suche nach einem neuen Stürmer einen Blick nach Norwegen. Laut der norwegischen Online-Zeitung ‚Nettavisen‘ bekundet der Bundesliga-Aufsteiger Interesse an Aune Heggebö vom SK Brann Bergen. Der 23-Jährige, der in der vergangenen Saison elf Treffer in 29 Einsätzen erzielte, befindet sich bei weiteren europäischen Klubs im Fokus.

Laut Bericht steht der norwegische U21-Nationalspieler auch bei Sampdoria Genua aus der Serie B und beim polnischen Erstligisten Lech Posen auf dem Zettel. Heggebös Vertrag bei Brann läuft noch bis 2026. Entsprechend bieten sich dem Eliteserien-Klub nur noch wenige Möglichkeiten, mit dem Stürmer eine passable Ablösesumme zu erzielen.