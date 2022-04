Bericht: Atlético an Mangala interessiert

Auf der Suche nach Verstärkungen für das Mittelfeld ist Atlético Madrid offenbar auf Orel Mangala vom VfB Stuttgart aufmerksam geworden. Wie die ‚as‘ berichtet, ist der 24-Jährige eine von mehreren Optionen bei den Rojiblancos.

Der Belgier sei mehrfach beobachtet worden, bei den Spielen gegen den FC Bayern (0:5) und Borussia Dortmund (0:2) sogar persönlich von mehreren Atlético-Funktionären. Sportdirektor Andreas Berta sei von Mangalas Stärken angetan.

In Spaniens Hauptstadt könnte der Belgier den Kaderplatz von Héctor Herrera (32) übernehmen, dessen Vertrag ausläuft. Auch hinter der Zukunft von Saúl Ñíguez (27), zurzeit an den FC Chelsea verliehen, stehen Fragezeichen. Mangala ist noch bis 2024 an den VfB gebunden und bei den Schwaben in der Regel gesetzt. Im März debütierte der Mittelfeldspieler für die belgische Nationalmannschaft.