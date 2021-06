Madrider Klubs an Olmo dran?

Dani Olmo weckt offenbar Begehrlichkeiten in Madrid. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, lässt Real den Offensivkünstler in Diensten von RB Leipzig bei der EM gezielt beobachten. Auch Atlético hat den 23-Jährigen dem Bericht zufolge auf dem Zettel. An RB ist Olmo vertraglich noch bis 2024 gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zum Verkaufen gezwungen sind die Sachsen dementsprechend nicht. Problematisch für die spanischen Klubs, die finanziell nicht auf Rosen gebettet sind. Wie dem Bericht zu entnehmen ist, liegt der Preis für Olmo „deutlich“ über 50 Millionen Euro. Die Ausstiegsklausel liegt dem Vernehmen nach bei 80 Millionen Euro.