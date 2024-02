Neuer Vertrag für Leopold

Enzo Leopold bleibt bei Hannover 96. Wie der Zweitligist verkündet, wird das eigentlich zum Saisonende auslaufende Arbeitspapier des 23-jährigen Mittelfeldspielers um zwei Jahre bis 2026 verlängert. „Mit Enzo hat es vom ersten Tag an menschlich wie sportlich gepasst. Er hat sich der zweiten Liga sehr schnell angepasst und sich Schritt für Schritt zum Leistungsträger entwickelt“, so Sportdirektor Marcus Mann über den Ex-Freiburger, der 2022 zu den Niedersachsen wechselte.

Leopold hat in dieser Saison einen festen Platz im 96-Mittelfeld sicher. In 20 Zweitliga-Einsätzen war er an fünf Toren direkt beteiligt. Über seine Verlängerung sagt der gebürtige Schwarzwälder: „Ich fühle mich extrem wohl bei 96 und in Hannover. Der Wechsel vor zwei Jahren war für mich ein großer Schritt – raus aus der Heimat in eine andere Stadt. Ich habe ihn zu keiner Zeit auch nur eine Sekunde bereut. Ich merke, wie wir hier in Hannover eine gute Entwicklung nehmen – ich persönlich, aber vor allem auch wir als Mannschaft.“