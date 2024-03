Eberl bestätigt: Musiala ist unverkäuflich

Max Eberl lässt keine Zweifel an den Plänen des FC Bayern mit Jamal Musiala aufkommen. „Ja“, so die eindeutige Antwort des Sportvorstands auf die ‚Sky‘-Frage, ob der Nationalspieler unverkäuflich ist. Eberl führt aus: „Er soll das Gesicht des FC Bayern in der Zukunft werden. Jamal ist schon ein Spieler, der extrem große Freude bereitet, der extrem Bayern München verkörpert. Das ist einfach eine Intension von uns, ihn zum neuen Gesicht des FC Bayern zu machen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Musiala ist in München einer der wenigen Spieler, die unumstritten sind. Auch während der zwischenzeitlichen sportlichen Krise wurde der 21-Jährige aus der Generalkritik immer ausgenommen. Entsprechend soll Musiala einem Quartett angehören, das beim Rekordmeister nicht zum Verkauf steht.