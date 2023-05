Xavi: „Ich werde für Barça nie ein Problem sein“

Xavi hat auf die kursierenden Gerüchte um Probleme bei seiner Vertragsverlängerung reagiert. „Wir werden darüber reden, es wird kein Problem sein, aber im Moment ist das nicht die Priorität. Ich habe noch ein Jahr Vertrag. Ich werde für Barça nie ein Problem sein, auch wenn ich gelesen habe, dass es Unstimmigkeiten gibt“, erklärte der Trainer des FC Barcelona auf einer Pressekonferenz.

Die ‚Marca‘ berichtete am gestrigen Freitag, dass Xavi mindestens eine Verdopplung seiner Gage fordert. Allerdings ist der Verein aktuell nicht in der Lage, solchen Gehaltsvorstellungen stattzugeben. Dennoch unwahrscheinlich, dass der 133-fache spanische Nationalspieler seinem Herzensverein in der aktuellen Situation das Geld aus der Tasche ziehen möchte.

