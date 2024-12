Ekitike blickt auf PSG-Zeit zurück

Hugo Ekitike von Eintracht Frankfurt hat seine Zeit bei Paris St. Germain Revue passieren lassen. In einem Interview mit ‚TNT Sports‘ erzählt der Franzose, dass er bei PSG vor allem gelernt hat, mit Kritik umzugehen. Zudem sei er geduldiger geworden. Seine Zeit in der französischen Hauptstadt bereut er trotz überschaubarer Einsatzzeiten nicht. Für die aktuelle Situation von Randal Kolo Muani (26) bei PSG habe der 22-Jährige Verständnis: „Bei PSG zu spielen, ist etwas Besonderes. Dieser Club ist etwas Besonderes und er ist nicht unbedingt für jeden geeignet. Niemand weiß, was er durchmacht. Aber natürlich haben wir schon gesehen, dass er ein sehr guter Spieler ist.“

Ekitike kam im Januar 2024 auf Leihbasis zur Eintracht und wurde im Sommer für 16,5 Millionen Euro fest verpflichtet. Der Stürmer ist maßgeblicher Bestandteil für den Aufschwung der Adlerträger in der laufenden Saison. Aktuell bildet er ein gefürchtetes Sturmduo mit Omar Marmoush (25). In wettbewerbsübergreifend 20 Spielen traf der Rechtsfuß bereits elf Mal und bereitete fünf weitere Treffer vor.