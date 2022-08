Newcastle: Isak-Debüt verzögert sich

Newcastle United muss vorerst ohne Rekordeinkauf Alexander Isak zurechtkommen. Für die heutige Partie gegen die Wolverhampton Wanderers (15 Uhr) ist der 70-Millionen-Einkauf noch nicht spielberechtigt.

Laut offiziellen Angaben der Magpies fehlt dem 22-jährigen Schweden noch die nötige Arbeitserlaubnis. Den Deal mit Isak tütete Newcastle erst am Freitag ein. 70 Millionen Euro plus weitere fünf Millionen Euro an möglichen Boni fließen für den Ex-Dortmunder an Real Sociedad San Sebastián.

🇸🇪 Alexander Isak misses out this afternoon as he is yet to receive his work permit.



🇧🇷 Bruno Guimarães is ruled out after picking up an injury in midweek. pic.twitter.com/3nBxE1pIU1