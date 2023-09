Union verliert in letzter Minute gegen Real | Gute Note für Debütant Bonucci

Es waren noch keine 60 Sekunden im Santiago Bernabéu auf der Uhr, da sah Union Berlin in Person von Lucas Tousart bereits die erste gelbe Karte. Ein durchaus passender Start für die Defensivspezialisten aus der Bundeshauptstadt in das erste Champions League-Spiel der Vereinsgeschichte, das gleichzeitig das Debüt von Starneuzugang Leonardo Bonucci war.

Überraschender war da der Umstand, dass die Eisernen auch die erste Chance der Partie zu verzeichnen hatten. Kevin Behrens kam nach einer Hereingabe von Sheraldo Becker aber nicht mehr richtig an den Ball (3.). Das hätte gefährlich für Real Madrid werden können. In der Folge kamen dann auch die Königlichen durch Joselu zu zwei Abschlüssen (3. & 6.).

Lese-Tipp

Real - Union: Bonucci feiert sein Debüt

Die Gäste aus Berlin zeigten sich davon aber keineswegs beeindruckt, sortierten sich besser und brachten souverän ihre Stärken auf den Platz: In typischer Manier machte die Elf von Urs Fischer hinten dicht und sorgte offensiv immer wieder für Entlastung. Real hatte zwar deutlich mehr Ballbesitz, kam nach der Anfangsphase aber zu keinen zwingenden Chancen mehr. So ging es 0:0 in die Halbzeit.

Bellingham entscheidet das Spiel

Auch im zweiten Durchgang ging die erste Torchance an Union. Der Schuss von Robin Gosens traf jedoch nur das Außennetz (48.) – und rüttelte Real offenbar wach. Denn die Königlichen bewegten sich in der Offensive nun deutlich mehr und erspielten sich Chance um Chance. Einmal hielt Rönnow und wenige Sekunden später der Pfosten gegen Rodrygo (51.), zwölf Minuten später traf Joselu Aluminium, kurz danach parierte Rönnow gegen Modric (68.).

Es schien nur eine Frage der Zeit, bis die Königlichen das Führungstor erzielen würden. Denn die Offensive der Unioner konnte kaum noch für Entlastung sorgen, der Defensive schien allmählich die Luft auszugehen. Es dauerte bis zur dritten Minute der Nachspielzeit: Ein geblockter Schuss von Federico Valverde fiel kurz vor dem Tor irgendwie Jude Bellingham vor die Füße, der sich nicht lange bitten ließ. 1:0 für Real – Endstand.

Ein durchaus verdienter Sieg für die Königlichen, die im Spielverlauf einige Großchancen liegengelassen haben. Union kann nun zwar keine Punkte aus dem Bernabéu mitnehmen, sich aber über eine couragierte Mannschaftsleistung freuen. Die Fischer-Elf zeigte, dass sie das Zeug dazu hat, auch in der Champions League zu bestehen.

Torfolge

1:0 Bellingham (90. +3): 93 Minuten hält das Bollwerk der Berliner, dann sticht Bellingham zu. Kroos führt eine Ecke von links kurz auf Valverde aus, der nicht angegriffen wird und sich den Ball zurechtlegt. Dessen strammer Schuss wird zwar im Strafraum abgeblockt, der Ball landet aber irgendwie bei Bellingham, der ihn aus kurzer Distanz über die Linie drückt.

Die Noten für Union

Eingewechselt: