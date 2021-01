Da Costa und Kohr in Mainzer Startaufstellung

Danny da Costa soll bei Mainz 05 offenbar direkt eine tragende Rolle übernehmen. Wie die Rheinhessen offiziell bestätigen, steht der Winterneuzugang in der heutigen Startaufstellung. In rund einer Stunde erwarten die Mainzer RB Leipzig.

Da Costa heuerte erst am gestrigen Freitag bei den 05ern an. Dominik Kohr wurde ebenfalls von Eintracht Frankfurt ausgeliehen und bereits am vergangenen Dienstag gegen den VfL Wolfsburg (0:2) eingewechselt. Am heutigen Samstag steht der Mittelfeldspieler ebenfalls in der Startaufstellung.