BVB: Lob und Bangen nach Sanchos „bester Leistung“

Es war ein präziser Rechtsschuss ins Eck, der zum Knotenlöser für Jadon Sancho werden könnte. Beim gestrigen 2:0-Erfolg von Borussia Dortmund über die PSV Eindhoven im Champions League-Achtelfinale war es der junge Engländer, der den BVB auf die Siegerstraße brachte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Es war erst Sanchos zweiter Treffer nach seiner Rückkehr zu den Schwarz-Gelben – gleichzeitig aber auch der zweite binnen fünf Tagen. Nach seinem Tor drehte der 23-Jährige auf, wirbelte die Abwehr der Niederländer regelmäßig durcheinander. So spielfreudig hatte man den Edeltechniker schon lange nicht mehr gesehen.

Lese-Tipp

BVB: Watzke widerspricht Umbruch-Gerüchten

„Beste Leistung“

„Er hat ein richtig tolles Spiel gemacht“, fasste es BVB-Trainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz nach der Partie zusammen, „Jadon hat seine beste Leistung gezeigt, seitdem er wieder hier ist. Er ist in ansteigender Form. Es ist noch nicht lange her, da wurden wir gefragt, was mit Jadon los ist und wann er wieder trifft.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Diese Fragen sind vorerst Geschichte, dafür hat Sancho mit seiner Leistung gesorgt. Neue kommen jedoch auf. Etwa die, ob der Leihspieler von Manchester United verletzt ausfallen wird. Denn bei seiner Auswechslung nach 75 Minuten fasste sich Sancho vielsagend an den Oberschenkel.

„Er hat etwas im Muskel gespürt. Seine erste Reaktion war, dass es eine Ermüdungserscheinung ist. Wir müssen die Nacht abwarten und schauen wie sich das entwickelt“, so Terzic mit einer ersten Antwort, „wir hoffen natürlich, dass er gesund bleibt, wenn er jetzt einmal in die Spur gefunden hat und am Wochenende zum Einsatz kommen kann.“ Am Sonntag (17:30 Uhr) empfängt der BVB die Mannschaft von Eintracht Frankfurt.