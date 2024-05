Bayern: Wird Maric der Kompany-Assistent?

Vor einem möglichen Engagement von Vincent Kompany beim FC Bayern gibt es noch Details zu klären. Wie der Sportjournalist Philipp Kessler berichtet, gibt es dabei die Überlegung, René Maric zu einem der Co-Trainer des Belgiers zu befördern. Aktuell ist der 31-jährige ehemalige Taktikblogger Entwicklungscoach am Bayern-Campus und Trainer der U19 des Vereins. Craig Bellamy, der in Burnley mit Kompany zusammenarbeitet, wird nach übereinstimmenden Berichten jedoch nicht Teil des Trainerteams werden. Stattdessen könnte der 44-Jährige neuer Cheftrainer beim Premier League-Absteiger werden.

Kompany und der FC Bayern sollen in den Verhandlungen bereits eine mündliche Einigung erzielt haben. Gespräche zwischen den Klubs laufen aber noch. Neben der Höhe der Ablösesumme an Kompanys aktuellen Verein FC Burnley ist die konkrete Zusammenstellung des neuen Trainerteams der zweite große Punkt, der in den Verhandlungen mit den Münchnern noch zu klären ist. Der belgische Trainer und Maric kennen sich gut und schätzen sich sehr. Ob Maric parallel zu einem Job als Co weiterhin am Bayern-Campus tätig sein würde, ist derzeit noch nicht klar.