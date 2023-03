Verlängerung: Darum zögert Rashford noch

Marcus Rashford lässt sich mit seiner Vertragsverlängerung bei Manchester United noch etwas Zeit. Der Grund dafür ist ‚Sky Sports‘ zufolge, dass der Offensivspieler die anvisierte Klubübernahme zunächst abwarten will. Der 25-Jährige will demnach schauen, was die neuen Besitzer finanziell in Aussicht stellen würden. Aktuell verläuft der geplante Verkauf seitens der Glazer-Familie eher schleppend.

Die bisherigen Angebote des britischen Milliardärs Jim Ratcliffe sowie von Scheich Jassim bin Hamad al-Thani aus Katar liegen deutlich unter den Erwartungen der United-Eigentümer. Die Glazers bemühen sich seit Saisonbeginn um eine Verlängerung mit Rashford. Aufgrund einer geplanten Gehaltsobergrenze sind die Gespräche jedoch ins Stocken geraten. Rashford befindet sich mit 36 Scorerpunkten (27 Treffer, neun Assists) in 44 Pflichtspielen sowohl sportlich in blendender Verfassung als auch in einer guten Verhandlungsposition. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis 2024.

