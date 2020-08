United-Transfers: Das fordert Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer hat sich über die Transferstrategie von Manchester United geäußert. „Wir müssen die Kadertiefe verstärken, denn es wird eine lange Saison werden“, prognostiziert der United-Cheftrainer gegenüber ‚Sky Sports‘, „wir werden weiter Druck machen und von den Spielern, die wir haben, mehr verlangen. Aber wir wollen uns trotzdem verbessern. Das ist eine seltsame Situation. Die Liga beginnt sehr schnell und der Markt ist sehr lange offen. Wir müssen also gut, klug und clever sein.“

United hat in diesem Sommer noch keine Transfers getätigt. Über Wochen wurde der englische Rekordmeister mit einem Transfer von Jadon Sancho in Verbindung gebracht, an den Forderungen von Borussia Dortmund bissen sich die Red Devils aber die Zähne aus. Obwohl in englischen Medien nach wie vor über einen Transfer spekuliert wird, ist das Thema zumindest aus Dortmunder Sicht für diese Saison beendet.