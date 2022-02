Barça: Doch eine Zukunft mit Dembélé?

„Ousmane ist einer der besten am Ball und als Stürmer ist er unglaublich. Ehrlich gesagt bin ich sehr froh, dass er hier ist und als ich ankam, sagte ich ihm: ‚Du musst bleiben, Mann.‘“ An Pierre-Emerick Aubameyang würde eine Vertragsverlängerung von Ousmane Dembélé beim FC Barcelona wohl am wenigsten scheitern. Der Gabuner versucht im Hintergrund, Einfluss auf seinen Kumpel und Teamkollegen zu nehmen.

Ob es hilft? Da ist sich selbst Aubameyang unsicher: „Ich weiß es nicht, aber ich kann nur sagen, dass im Leben alles möglich ist.“ Dembélé selbst soll einem Verbleib in Barcelona über das Vertragsende im Sommer hinaus weiterhin nicht abgeneigt sein. So schreibt es die katalanische Zeitung ‚Sport‘ heute. Auch Coach Xavi würde eine Fortsetzung der Zusammenarbeit nach wie vor begrüßen.

Spur nach Paris

Anders sieht es aber wohl bei den Klubbossen um Präsident Joan Laporta aus. In der Chefetage ist man sauer auf den 24-Jährigen, der den Klub monatelang hinhielt und sich bis zum Schluss nicht zu einer Unterschrift in Barcelona durchringen konnte. Das Angebot aus dem Januar hat man zurückgezogen.

Derweil lauert mit Paris St. Germain ein äußerst solventer Klub. Nach FT-Infos ist sich die Dembélé-Entourage mit dem französischen Topklub längst einig über die Modalitäten einer Zusammenarbeit. Unterschrieben ist aber noch nichts.