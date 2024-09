DFB-Pokal: Schwere Lose für Bayern & BVB – Bayer 04 im Glück

Der Rekord-Pokalsieger Bayern München bekommt es auswärts mit dem Ligarivalen Mainz 05 zu tun. Auch Borussia Dortmund muss sich mit einem anderen Bundesligisten messen und tritt auswärts beim VfL Wolfsburg an. Ein machbares Los erwischt Titelverteidiger Bayer Leverkusen mit der SV Elversberg.

Die Paarungen der zweiten Pokalrunde

Arminia Bielefeld - Union Berlin

Dynamo Dresden - Darmstadt 98

Kickers Offenbach - Karlsruher SC

SC Freiburg - Hamburger SV

Hertha BSC - 1. FC Heidenheim

FSV Mainz 05 - FC Bayern München

VfB Stuttgart - 1. FC Kaiserslautern

Eintracht Frankfurt - Bor. M‘gladbach

FC Augsburg - FC Schalke 04

TSG Hoffenheim - 1. FC Nürnberg

SC Paderborn - SV Werder Bremen

Jahn Regensburg - Greuther Fürth

Bayer Leverkusen - SV Elversberg

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund

RB Leipzig - FC St. Pauli

Köln - Holstein Kiel

Am heutigen Sonntagabend steigt die Auslosung der zweiten Runde des DFB-Pokals im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Auf dem Weg nach Berlin hielten sich die Favoriten in der ersten Pokalrunde weitestgehend schadlos.

Von den Bundesligisten ist nur der VfL Bochum (0:1 gegen Jahn Regensburg) nicht mehr im Wettbewerb. Aus der zweiten Liga traf das Erstrunden-Aus Fortuna Düsseldorf, den 1. FC Magdeburg, Hannover 96 und den SSV Ulm.